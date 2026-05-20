Die Inflationsrate im Euroraum steigt. (MAGO / Steinach)

Wie das EU-Statistikamt Eurostat mitteilte, verteuerten sich Waren und Dienstleistungen im April um durchschnittlich 3,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Damit wurde eine frühere Schätzung bestätigt. Im März lag die Inflation ⁠bei 2,6 Prozent.

Grund für die Entwicklung sind die Energiekosten, die sich im ​April um 10,8 Prozent zum Vorjahresmonat erhöhten. Wegen des Konflikts am Persischen Golf sind die Preise für Öl und Gas deutlich gestiegen.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.