Folgen des Iran-Kriegs

Hintergrund sind vor allem die Kraftstoffpreise, die infolge des Iran-Krieges deutlich erhöht wurden. Das US-Arbeitsministerium teilte mit, die Inflationsrate habe im März bei 3,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gelegen. Im Februar - und damit vor Beginn des Iran-Krieges - betrug sie noch 2,4 Prozent. Auch die Kerninflation zog leicht an, hier werden die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Lebensmittel nicht eingerechnet.
In Deutschland stieg die Inflationsrate im März auf 2,7 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit rund zwei Jahren. Das Statistische Bundesamt bestätigte damit seine erste Schätzung von Ende März.
Diese Nachricht wurde am 10.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.