Durch Steuererhöhungen in der Türkei ist die Inflationsrate stark gestiegen. (AFP / Morteza Nikoubazl)

Waren und Dienstleistungen kosteten im Juli rund 48 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistikamt mitteilte. Grund sind Steuererhöhungen. So wurde bespielsweise die Mehrwertsteuer in der Türkei von 18 auf 20 Prozent angehoben. Das von der Zentralbank angestrebte Inflationsziel von fünf Prozent bleibt damit in weiter Ferne.

