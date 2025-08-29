Preissteigerungen

Waren und Dienstleistungen haben sich erneut verteuert. (picture alliance / SvenSimon / Frank Hoermann / SVEN SIMON)

Waren und Dienstleistungen verteuerten sich im August um durchschnittlich 2,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Im Juli und Juni hatte die Preissteigerungs-Rate im Jahresvergleich noch bei jeweils 2,0 Prozent gelegen.

Weiter hieß es, die Angebote allein im Dienstleistungs-Sektor hätten sich im Schnitt um 3,1 Prozent verteuert. Günstiger hingegen wurde demnach Energie, die 2,4 Prozent weniger noch im vergangenen Jahr zuvor gekostet habe.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.