Britischer Haftbefehl

Sie seien in Miami am Rande einer Kampfsportveranstaltung gefasst worden, teilte die Justizbehörde US Marshals Service der Nachrichtenagentur AFP mit. Die britische Strafverfolgungsbehörde CPS bestätigte die Festnahme. Die Behörde will die Auslieferung der Brüder erwirken. Den ehemaligen Kickboxern wird unter anderem Menschenhandel, sexualisierte Gewalt und die Bildung einer kriminellen Vereinigung zur Ausbeutung von Frauen vorgeworfen.
Die Tate-Brüder haben Millionen Follower auf Sozialen Netzwerken. Vor allem junge Männer schauen sich die frauenfeindlichen Inhalte an.
Diese Nachricht wurde am 19.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.