Britischer Haftbefehl
Influencer Andrew und Tristan Tate in den USA festgenommen

Die umstrittenen Influencer Andrew und Tristan Tate sind in den USA festgenommen worden.

    Rumänien, Bukarest: Andrew Tate (r) und sein Bruder Tristan verlassen die Polizeigewahrsam, nachdem sie aus dem Gefängnis entlassen wurden.
    Tristan und Andrew Tate hatten bereits in Rumänien Ärger mit der Justiz. Das Foto zeigt sie im Jahr 2023 nach der Entlassung aus der Haft in Bukarest. (Vadim Ghirda/AP)
    Sie seien in Miami am Rande einer Kampfsportveranstaltung gefasst worden, teilte die Justizbehörde US Marshals Service der Nachrichtenagentur AFP mit. Die britische Strafverfolgungsbehörde CPS bestätigte die Festnahme. Die Behörde will die Auslieferung der Brüder erwirken. Den ehemaligen Kickboxern wird unter anderem Menschenhandel, sexualisierte Gewalt und die Bildung einer kriminellen Vereinigung zur Ausbeutung von Frauen vorgeworfen.
    Die Tate-Brüder haben Millionen Follower auf Sozialen Netzwerken. Vor allem junge Männer schauen sich die frauenfeindlichen Inhalte an.
    Diese Nachricht wurde am 19.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.