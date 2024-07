Bahnvorstand Huber

"Infrastruktur der Deutschen Bahn befindet sich an Belastbarkeitsgrenze"

Bahnvorstand Huber hat eingeräumt, dass sich die Eisenbahn-Infrastruktur in Deutschland deutlich an ihrer Belastbarkeitsgrenze befindet. Die strukturellen Probleme im Schienenverkehr mit unpünktlichen oder ganz ausfallenden Zügen während der Fußballeuropameisterschaft hätten noch einmal offengelegt, dass das Bahnnetz übervoll und in die Jahre gekommen sei, sagte Huber im Deutschlandfunk.