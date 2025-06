Natascha Gangl (Wolfgang Jannach / APA / dpa )

Die 39-Jährige gewann die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung für ihren poetischen Text "DA STA" ("Der Stein"), in dem sie sich auf die Suche nach den versteckten Spuren eines NS-Verbrechens macht, das gegen Ende des Zweiten Weltkriegs in ihrer Heimat nahe der slowenischen Grenze verübt wurde. Jurorin Brigitte Schwens-Harrant sprach in ihrer Laudatio im österreichischen Klagenfurt von einem "unfassbar präzise gestalteten Text".

Der Text ist über weite Strecken wie ein Gedicht gestaltet. Die Jury zeigte sich von der kunstvollen Sprachtechnik und der dichten Atmosphäre des Textes beeindruckt.

Der Bachmann-Preis ist nach der österreichischen Literatin Ingeborg Bachmann (1926-1973) benannt.

Deutschlandfunk-Preis für Boris Schumatsky

Den mit 12.500 Euro dotierten Deutschlandfunk-Preis gewann der Berliner Schriftsteller Boris Schumatsky mit einem Text ("Kindheitsbenzin") über die Unmöglichkeit, in seine Geburtsstadt Moskau zurückzukehren.

