Der Titel könne auf Südoststeirisch "Der Stein" heißen, könne aber auch Slowenisch gelesen werden, dann bedeute es "Ja, sie sind", erklärte Gangl im Deutschlandfunk . Überhaupt versuche sie herauszufinden, "wie wir zu Sprache stehen" und wieso bis heute keine Worte gefunden werden könnten für das, was passiert sei.

Den mit 12.500 Euro dotierten Deutschlandfunk-Preis gewann der Berliner Schriftsteller Boris Schumatsky mit einem Text (" Kindheitsbenzin ") über die Unmöglichkeit, in seine Geburtsstadt Moskau zurückzukehren.

Auch in seinem Text geht es um Sprache, wie Schumatsky ebenfalls im Deutschlandfunk erzählte. Neben der literarischen Sprache befasse er sich mit der politischen Sprache sowie der Gewalt darin. Juror Philipp Tingler sagte in seiner Laudation, die Korrumpierung der Sprache stehe immer am Anfang. Akte sprachlicher Bemächtigung und sprachlicher Gewalt stünden im Zentrum des "dichte, perfekt komponierten Textes" von Boris Schumatsky. Der Text beinhalte aber auch die Botschaft: "Wir sind nicht ausgeliefert".