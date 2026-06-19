Ein Protestaktion in Leipzig für die deutsche Journalistin Eva Maria Michelmann (Archivbild). (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Maria Castro)

Das bestätigten ihr Bruder und der Anwalt der 36-Jährigen. Michelmann ist demnach bereits nach Deutschland zurückgekehrt. Die aus Köln stammende Journalistin war im Januar nach Angaben der syrischen Behörden in der Stadt Al-Rakka festgenommen worden. Anlass war eine Militäroperation von Regierungstruppen in einem Gebäude, das von der kurdisch geführten Miliz SDF als Sicherheitsquartier genutzt worden sein soll.

Nach syrischer Darstellung gab Michelmann damals an, spanische Staatsbürgerin zu sein und für eine mit den Vereinten Nationen verbundene Organisation zu arbeiten. Man habe letztlich festgestellt, dass es sich um eine deutsche Journalistin handle, die keine Dokumente zur Bestätigung ihres Auftrags habe vorlegen können. Zudem hätten Michelmann und ihr Begleiter versucht, aus dem Gewahrsam zu fliehen.

Der Anwalt hatte zuletzt berichtet, die 36-Jährige befinde sich in einem schlechten Gesundheitszustand. Neben der deutschen Botschaft in Damaskus hatte sich auch das Auswärtige Amt für die Freilassung der Frau eingesetzt.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.