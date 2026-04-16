Angehörige und Anwälte haben Mohammadi im vergangenen Monat zweimal im Gefängnis von Sandschan besucht, wie die Narges-Mohammadi-Stiftung mitteilte. Sie sei schwach, blass und habe Gewicht verloren.
Ende März hatte ihr Unterstützerkreis mitgeteilt, dass Mohammadi einen Herzinfarkt erlitten habe, der nur unzureichend behandelt worden sei.
2023 wurde die Anwältin für ihren Einsatz für die Menschenrechte mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Sie hat einen Großteil der vergangenen zehn Jahre im Gefängnis verbracht
Diese Nachricht wurde am 16.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.