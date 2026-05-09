Sahel-Staat

Der Korrespondent hatte vor seiner Festnahme für die Deutsche Welle einen Bericht über die Lebensbedingungen nigrischer Flüchtlinge veröffentlicht. (imago-images / Marc John)

Der Korrespondent war am 23. Januar in Niamey, der Hauptstadt des Sahel-Staates, festgenommen worden. Wenige Tage zuvor hatte er für die Deutsche Welle einen Bericht über die Lebensbedingungen nigrischer Flüchtlinge veröffentlicht.

Der Niger wird seit einem Putsch im Juli 2023 vom Militär regiert. Seither hat sich die Menschenrechtslage laut Amnesty International verschlechtert. Auf der Rangliste der Pressefreiheit der Organisation ”Reporter ohne Grenzen” steh t das afrikanische Land auf Platz 120 von 180.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.