Sahel-Staat

Nach Angaben des deutschen Auslandssenders wurde der Journalist nach 105 Tagen vorläufig aus der Haft entlassen. Das gegen ihn eingeleitete Verfahren sei ihm jedoch nach wie vor anhängig. Die Behörden werfen ihm Störung der öffentlichen Ordnung vor.
Der Korrespondent war am 23. Januar in Niamey, der Hauptstadt des Sahel-Staates, festgenommen worden. Wenige Tage zuvor hatte er für die Deutsche Welle einen Bericht über die Lebensbedingungen nigrischer Flüchtlinge veröffentlicht.
Der Niger wird seit einem Putsch im Juli 2023 vom Militär regiert. Seither hat sich die Menschenrechtslage laut Amnesty International verschlechtert. Auf der Rangliste der Pressefreiheit der Organisation ”Reporter ohne Grenzen” steht das afrikanische Land auf Platz 120 von 180.
Diese Nachricht wurde am 09.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.