Davao City

Der damalige philippinische Präsident Rodrigo Duterte im August 2021. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | King Rodriguez)

Das berichteten lokale Medien unter Berufung auf die Wahlkommission. Duterte war vor zwei Monaten festgenommen worden und muss sich vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag verantworten. In seiner Amtszeit von 2016 bis 2022 hatte Duterte einen Anti-Drogen-Krieg gestartet, in dessen Verlauf nach Einschätzung der Ermittler am Internationalen Gerichtshof bis zu 30.000 oft unschuldige Menschen getötet wurden.

Ob und wie der 80 Jahre alte Duterte aus der Haft in den Niederlanden die philippinische Stadt mit rund 1,8 Millionen Einwohnern regieren könnte, ist unklar.

