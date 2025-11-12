Der Autor Boualem Sansal ist begnadigt worden. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Telmo Pinto)

Tebboune sei damit einer Bitte von Bundespräsident Steinmeier nachgekommen, teilte das Präsidialamt in Algier mit. Steinmeier hatte den algerischen Präsidenten gebeten, den Autor angesichts seines hohen Alters und seines Gesundheitszustands freizulassen und ihm eine medizinische Versorgung in Deutschland zu ermöglichen.

Der französisch-algerische Schriftsteller Boualem Sansal war im November 2024 bei seiner Rückreise aus Frankreich am Flughafen in Algier festgenommen worden. Anlass dafür war ein Interview, in dem es unter anderem um die Grenze zwischen Marokko und Algerien ging. Er wurde zu fünf Jahren Haft verurteilt.

Boualem Sansal erhielt im Jahr 2011 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.

