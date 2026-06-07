Reaktion auf AfD-Pläne

Die Schulpflicht ist in Artikel 7 im Grundgesetz verankert: "Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates". (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

Der Antrag liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Darin wird die Bundesregierung aufgefordert, allen Vorhaben entgegenzutreten, die die allgemeine Schulpflicht als tragendes Prinzip des deutschen Bildungssystems schwächen. Hintergrund ist eine Forderung aus dem Wahlprogramm der AfD in Sachsen-Anhalt. Die Partei will Eltern erlauben, ihre Kinder zu Hause zu unterrichten. Zur Kontrolle soll es halbjährlich zentrale Prüfungen geben. Ähnliche Vorstöße gab es bereits aus anderen AfD-Landesverbänden.

Fachleute gehen davon aus, dass für eine Aufweichung der Schulpflicht das Grundgesetz geändert werden muss.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.