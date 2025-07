Datenschutz, Abschiebungen und Digitalisierung

Die "Initiative für einen handlungsfähigen Staat" - mit dem ehemaligen Finanzminister Steinbrück, dem ehemaligen Präsident des Verfassungsgerichts, Voßkuhle, der Medienmanagerin Jäkel und dem früheren Verteidigungsminister de Maizère (von links nach rechts). (Michael Kappeler/dpa)

Dieser enthält 35 konkrete Empfehlungen. Die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) werde in Deutschland strenger angewandt als in anderen Mitgliedstaaten, schreiben die Autoren. Konkret plädieren sie für Widerspruchslösungen, anstatt vorher das Einverständnis zur Verwertung von Daten einzuholen. Nicht-kommerzielle Tätigkeiten wie etwa in Sportvereinen sollten von der DSGVO ausgenommen werden. Kleine und mittlere Unternehmen brauchten, wenn es nach der Initiative ginge, keinen Datenschutzbeauftragten mehr.

Zu viele Behörden an Abschiebungen beteiligt

Die Zuständigkeit für Abschiebungen sollte von den Ländern auf den Bund übergehen. Dem Bericht zufolge sind die Verwaltungsverfahren hierzulande zu langwierig und kompliziert. Zu viele Behörden und Einrichtungen seien an einer Abschiebung beteiligt. Die Autorinnen und Autoren plädieren außerdem dafür, dass für Einwanderer Aufnahmeverfahren und Integration erleichtert werden sollten. Fachkräfte brauchten einen beschleunigten Zugang zum Arbeitsmarkt.

Zentrale Internetplattform für Sozialleistungen vorgeschlagen

Die Autorinnen und Autoren regen zudem an, dass Sozialleistungen über eine zentrale digitale Dienstleistungsplattform bereitgestellt werden. Daneben wird vorgeschlagen, Gesetze künftig "ausnahmefreundlich" zu gestalten. Auch eine Einflussnahme von Bürgerräten wird positiv gesehen. Demokratiegefährdende Einflüsse in Internetforen müssten zurückgedrängt werden und Online-Plattformen für die von ihnen transportierten Inhalte haften.

Ehemalige Verfassungsrichter und Minister beteiligt

Gegründet wurde die Initiative im vergangenen Jahr vom früheren Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Voßkuhle, den früheren Ministern de Maizière und Steinbrück sowie der Managerin Jäkel. Bundespräsident Steinmeier hatte die Schirmherrschaft über die Initiative übernommen.

Weitere Informationen

Diese Nachricht wurde am 15.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.