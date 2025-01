Nach tödlichem Angriff in einem Park in Aschaffenburg (picture alliance / dpa / Daniel Löb)

Bremens Innensenator Mäurer von der SPD hatte zu der Sondersitzung eingeladen. In der Videokonferenz soll es neben den politischen Folgen aus der Tat auch um den Umgang mit psychisch kranken Straftätern gehen.

Vor den Beratungen forderte der hessische Innenminister Poseck eine Wende in der Migrationspolitik. Der CDU-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur, dass eine ungezügelte Migration Deutschland unsicherer gemacht habe.

Am Mittwoch hatte ein 28-jähriger Afghane in Aschaffenburg zwei Menschen getötet. Er war zum Tatzeitpunkt ausreisepflichtig. Inzwischen befindet er sich in einer psychiatrischen Einrichtung.

