Gewalt und Pyrotechnik im Stadion

Der Sprecher der Fanorganisation ”Unsere Kurve”, Kessen, sprach von einer ”Gespensterdebatte”. Jedes Volksfest sei deutlich gefährlicher als die deutschen Profifußball-Standorte, sagte Kessen im Deutschlandfunk. Außerdem gebe es keine Studien, die belegten, dass die Sicherheit durch personalisierte Tickets höher sei. Er warnte vor Eingriffen in die Grundrechte.
Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, der Bremer Innensenator Mäurer, mahnte ein maßvolles Vorgehen an. Nicht jede Idee, die auf dem Tisch liege, sei sinnvoll und verhältnismäßig, sagte der SPD-Politiker. Die meisten Stadionbesucher seien friedlich.
Laut der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze der Polizei wurden in den ersten drei Ligen in der Saison 2024/25 rund 1.100 Menschen verletzt. Das ist ein Rückgang um mehr als 17 Prozent. Die Anzahl der Pyrotechnik-Verstöße stieg dagegen um 73 Prozent.
