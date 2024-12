Europäische Union

EU-Flaggen in Brüssel (picture alliance/Arne Immanuel Bänsch/dpa)

Dabei geht es unter anderem um den künftigen Umgang mit Flüchtlingen aus Syrien. Nach dem Sturz des Assad-Regimes hatten Deutschland und andere Staaten Asyl-Entscheidungen vorerst ausgesetzt. Weitere Punkt sind die Umsetzung der Asyl-Reform und das Vorgehen gegen die sogenannte irreguläre Migration.

Außerdem will die Ministerrunde die vollständige Aufnahme Bulgariens und Rumäniens in den Schengenraum beschließen. Damit könnten zum 1. Januar auch die Ausweiskontrollen an den Landgrenzen der beiden Länder wegfallen. An Flughäfen und Seehäfen ist dies bereits seit März der Fall.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.