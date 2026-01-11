Besuch in Jerusalem

Bundesinnenminister Dobrindt und der israelische Regierungschef Netanjahu unterzeichneten in Jerusalem ein entsprechendes Abkommen. Es sieht unter anderem eine bessere Vernetzung der Sicherheitsbehörden beider Länder vor. Zudem soll die Kooperation in den Bereichen Cyberkriminalität, Künstliche Intelligenz und Drohnenabwehr ausgeweitet werden. Dobrindt erklärte, Deutschland wolle bei diesen Themen die Erfahrungen und Technologien Israels nutzen. Es gebe immer mehr potenzielle Gruppen, die etwa Infrastruktur-Einrichtungen angreifen könnten, betonte der CSU-Politiker.
Dobrindt kam heute im Rahmen seines Besuchs auch mit dem israelischen Außenminister Saar zusammen.
Diese Nachricht wurde am 11.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.