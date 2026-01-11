Besuch in Jerusalem
Innenminister Dobrindt: Mehr Kooperation mit Israel für Sicherheit Deutschlands

Deutschland und Israel wollen in Sicherheitsfragen enger zusammenarbeiten.

    Die Fahnen von Deutschland und Israel wehen in Berlin am Pariser Platz.
    Flaggen von Deutschland und Israel (picture alliance / ZB / Jens Kalaene)
    Bundesinnenminister Dobrindt und der israelische Regierungschef Netanjahu unterzeichneten in Jerusalem ein entsprechendes Abkommen. Es sieht unter anderem eine bessere Vernetzung der Sicherheitsbehörden beider Länder vor. Zudem soll die Kooperation in den Bereichen Cyberkriminalität, Künstliche Intelligenz und Drohnenabwehr ausgeweitet werden. Dobrindt erklärte, Deutschland wolle bei diesen Themen die Erfahrungen und Technologien Israels nutzen. Es gebe immer mehr potenzielle Gruppen, die etwa Infrastruktur-Einrichtungen angreifen könnten, betonte der CSU-Politiker.
    Dobrindt kam heute im Rahmen seines Besuchs auch mit dem israelischen Außenminister Saar zusammen.
