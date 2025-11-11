Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (picture alliance/Flashpic/Jens Krick)

Der CSU-Politiker sagte der Zeitung "Die Welt", im Moment leite man Cyberangriffe nur um. Das reiche aus seiner Sicht aber nicht mehr aus. Er wolle die rechtlichen Voraussetzungen schaffen, um sich gezielt gegen einen Aggressor zu wehren. Auch wenn dessen Infrastruktur, Server und Software sich im Ausland befänden, wolle man diese stören und zerstören können.

Dobrindt kündigte zudem an, ein nationales Drohnenabwehrzentrum solle Mitte Dezember seine Arbeit aufnehmen. In dem Zentrum sollen die Kompetenzen von Bundespolizei, Bundeskriminalamt und den Polizeibehörden der Länder gebündelt werden. Für einen Teil der Drohnenflüge unter anderem an Flughäfen machte der Innenminister Russland verantwortlich. Man habe Hinweise, dass die Drohnenflüge zum Teil von Schiffen der russischen Schattenflotte ausgingen.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.