Brandenburg

Jan Redmann (CDU) beim Wahlkampf zur Europawahl 2024 (picture alliance / dpa / Christoph Soeder)

Von diesen Gruppen gehe ein erhebliches Gewaltpotenzial aus, sagte der CDU-Politiker im Innenausschuss des Landtags. Dieses Phänomen der Neuen Rechten sei zahlenmäßig zu einem hohen Risiko für die innere Sicherheit geworden. Die Gruppen seien seit 2024 vermehrt festzustellen, hätten besonders oft minderjährige Mitglieder und vernetzten sich über Soziale Medien, führte Redmann aus. Der Minister verwies auf Verbindungen mit den Akteuren der alten Neonazi-Baseballschlägerszene in den 90er Jahren. Der Leiter des Brandenburger Verfassungsschutzes, Peters, bekräftigte die inhaltliche Kontinuität. Im Kern ähnele es dem, was man in den 90ern festgestellt habe.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.