Nordrhein-Westfalen

Auf Volksfesten in NRW soll es vermehrte Kontrollen geben, um neue Angriffe mit Messern zu verhindern. (picture alliance / dpa / Rolf Vennenbernd)

Ein entsprechender Erlass des Ministers sieht mehr Polizeipräsenz und Personenkontrollen vor. Jedes Messer, das bei einer Personen- oder Taschenkontrolle aufgefunden und sichergestellt werde, bedeute eine potenzielle Gefahr weniger, heißt es in einem Begleitschreiben an alle Kreispolizeibehörden. Es sei an der Zeit, staatliche Entschlossenheit und Stärke zu zeigen.

In Solingen waren bei einem mutmaßlich islamistischen Messerattentat drei Menschen getötet und acht verletzt worden. Ein 26-jähriger Syrer sitzt wegen der Tat in Untersuchungshaft. In Siegen war eine 32-jährige Deutsche festgenommen worden, die in einem Bus sechs Menschen mit einem Messer verletzt haben soll.

