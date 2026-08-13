Sicherheitspolitik

Eine sogenannte Jägerdrohne zur Drohnenabwehr fliegt über einem Flughafen zu Test-Zwecken. (picture alliance | dpa | Jan Woitas)

Nach einer Telefonkonferenz sagte der sächsische Innenminister Schuster, notwendig seien die gegenseitige Unterstützung sowie die gemeinsame Forschung und Beschaffung. Vor allem der Flughafen Leipzig/Halle als einer der größten europäischen Frachtflughäfen müsse prioritär mit Drohnenabwehrtechnik ausgerüstet werden. Vergangene Woche hatte es dort einen schwerwiegenden Vorfall gegeben.

Niedersachsens Innenministerin Behrens kritisierte, dass der Flughafen Hannover im Drohnenabwehrkonzept des Bundes nicht berücksichtigt werde, obwohl es dort erst vor zwei Tagen einen Drohnenvorfall gegeben habe.

Zufrieden äußerte sich Hessens Innenminister Roman. Man befinde sich bei der Fähigkeit zur Abwehr von Drohnen auf einem guten Weg. Dies gelte vor allem für den größten deutschen Flughafen in Frankfurt am Main.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.