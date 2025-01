Terminal zur Grenzkontrolle am Frankfurter Flughafen (Archivbild). (picture alliance / dpa / Boris Roessler)

Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Ursache sei in einem System des Bundeskriminalamtes gefunden worden. Es handele sich um einen Hardware-Fehler, der in den kommenden Tagen behoben werde.

Die Computerstörung hatte gestern die Einreisekontrollen an deutschen Flughäfen für mehrere Stunden behindert. Die Abfertigung von Passagieren aus dem Nicht-Schengen-Raum musste deshalb von der Bundespolizei per Hand durchgeführt werden. Es bildeten sich an vielen Airports Warteschlangen bei der Einreise.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.