Bundesregierung

Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) in Syrien (picture alliance / AA / photothek.de / Dominik Butzmann)

Im Koalitionsvertrag habe man sich darauf verständigt, dass Abschiebungen nach Syrien durchgeführt würden, beginnend mit Straftätern, sagte ein Sprecher des Innenministeriums dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Derzeit werde an einer Vereinbarung mit der Regierung in Damaskus gearbeitet. Außenminister Wadephul hatte sich bei einem Besuch in Syrien bestürzt über die Zerstörungen geäußert. Mit Blick auf die syrischen Flüchtlinge in Deutschland hatte der CDU-Politiker gesagt, kurzfristig könnten diese nicht zurückkehren.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.