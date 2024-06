Bundesinnenministerin Faeser berät von heute an mit ihren Amtskollegen über Asylfragen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Markus Schreiber)

Unter anderem geht es um mögliche Abschiebungen von Schwerkriminellen nach Afghanistan und Syrien. Dies befürwortet unter anderen Bundesinnenministerin Faeser. Sie will die Kolleginnen und Kollegen der Länder bei dem Treffen über Verhandlungen mit mehreren Ländern informieren, um solche Abschiebungen zu ermöglichen.

Ein weiteres Thema dürften die Forderungen aus der Union sein, Asylverfahren ins Ausland zu verlagern. In einem offenen Brief sprachen sich heute allerdings mehr als 300 Organisationen gegen dieses Vorhaben aus. Unterzeichner sind unter anderem die Arbeiterwohlfahrt, die Diakonie, Brot für die Welt und die Evangelische Kirche in Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.