Nach Protesten

Es wird keine verschärften Sicherheitsmaßnahmen in den Stadien geben. (Christian Charisius / dpa / Christian Charisius)

Laut dem IMK-Vorsitzenden Mäurer sollen die Vereine zum Beispiel mehr und besser qualifiziertes Sicherheitspersonal stellen. Eine unabhängige Kommission werde über Stadionverbote beraten, sagte der SPD-Politiker, der Innensenator von Bremen ist. An Themen wie Pyrotechnik müsse weiterhin "sensibel gearbeitet werden", betonte Mäurer.

In den vergangenen Wochen hatte es Proteste von Fans und Verbänden gegen zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen gegeben, unter anderem mit Stimmungsboykotts der Fans in den ersten 12 Minuten von Fußballspielen. Fans gelten als 12. Spieler einer Mannschaft.

Mäurer sagte, man habe sich auf einen klaren Kurs verständigt. Einige wenige nutzten die Stadien als Bühne für Gewalt und schadeten damit der friedlichen Mehrheit. Dagegen gehe man mit Augenmaß und im Dialog mit allen Beteiligten vor, führte der IMK-Vorsitzende aus.

Diese Nachricht wurde am 05.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.