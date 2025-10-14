In Madagaskar unterstützt eine Armee-Einheit die regierungskritischen Proteste. (AFP / LUIS TATO)

Ziel sei es, die Ordnung im Land wiederherzustellen, erklärte er auf Facebook. Der Schritt erfolgte kurz vor einer geplanten Abstimmung im Parlament über ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten. Der Oppositionsführer bezeichnete das Dekret als rechtlich unwirksam.

Staatschef Rajoelina war nach wochenlangen regierungskritischen Protesten an einen unbekannten Ort im Ausland geflohen. Zuvor hatte sich eine wichtige Armee-Einheit auf die Seite der Demonstranten gestellt. In Madagaskar gehen seit Wochen Zehntausende überwiegend junge Menschen auf die Straße. Sie fordern den Rücktritt des Präsidenten und umfassende Reformen. Auslöser der Proteste waren andauernde Strom- und Wasserausfälle.

