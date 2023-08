Fidschis Premierminister Sitiveni Rabuka (AFP / -)

Beide Mächte versuchten, die Region zu spalten und Teile davon in ihre politischen Lager zu ziehen, sagte der Premierminister der Republik Fidschi, Rabuka, nach einem Treffen der "Melanesian Spearhead Group" in Vanatu. Man müsse sicherstellen, dass der Pazifikraum eine Region des Friedens und der blockfreien Staaten bleibe. Rabuka warnte vor der Auswirkungen eines militärischen Wettlaufs zwischen China und den USA. Dies könne auch eine Aufrüstung im Südpazifik zur Folge haben. Zuletzt hatte es unterschiedliche Abkommen in der Region mit Peking und Washington gegeben.

Zur "Melanesian Spearhead Group" gehören neben Fidschi und Vanatu Papua-Neuguinea, die Salomonen und eine Separatistenallianz aus Neukaledonien.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.