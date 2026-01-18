Rettungseinsatz nach Lawinenabgang in Österreich (Hundestaffel Bergrettung / dpa)

Das teilten Bergrettung und die Polizei mit. Am Nachmittag wurden demnach im Großarltal im Bundesland Salzburg mehrere Skitourengeher verschüttet. Vier Mitglieder der Gruppe konnten nur noch tot geborgen werden. Kurz zuvor war eine Frau im Raum Bad Hofgastein von einer Lawine erfasst worden. Auch sie starb unter den Schneemassen. In der Steiermark kam es zu einem weiteren Lawinenunglück. Verschüttet wurden dabei drei tschechische Skitourengeher, für die jede Hilfe zu spät kam.

In den Alpen ist die Lawinengefahr nach starken Schneefällen derzeit hoch.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.