Das zitiert die Nachrichtenagentur Reuters aus einer Analyse des IW. Im Ergebnis kauften deutsche Unternehmen etwa in der Autoindustrie oder dem Maschinenbau immer mehr billige Vorleistungen in China ein und entsprechend weniger in Deutschland.

Weiter hieß es von den Wirtschaftswissenschaftlern des IW, zwar gebe es für eine fortwährende und systematische Währungsmanipulation seitens China keinen hundertprozentigen Beweis, doch die Indikatoren zeigten klar in diese Richtung. Ähnliche Vorwürfe hatten in der Vergangenheit wiederholt auch die USA erhoben.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.