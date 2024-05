"Neue Rechte"

Institut für Staatspolitik in Schnellroda in Sachsen-Anhalt (picture alliance / dpa / dpa-Zentralbild / Peter Endig)

Das teilte Vorstandsmitglied Kubitschek in einem Beitrag des eigenen Magazins "Sezession" mit. Die Einrichung in Schnellroda galt als wichtige Denkfabrik der sogenannten Neuen Rechten. Kubitschek kündigte die Gründung einer neuen Gesellschaft an. Sie soll ebenfalls Akademien betreiben und Tagungen durchführen.

Das "Institut für Staatspolitik" wurde 2023 vom Bundesamt für Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft. Dessen Positionen seien nicht mit dem Grundgesetz vereinbar, hieß es zur Begründung.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.