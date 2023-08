Wirtschaftspolitik der Ampel-Koalition

Das Logo des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel. (dpa/picture-alliance/Institut Für Weltwirtschaft)

Es gebe zu viel Bürokratie, zu viele Staatseingriffe und zu viele Subventionen, sagte der Vizepräsident und Konjunkturchef des IfW, Kooths, der "Bild"-Zeitung. Derzeit verheddere sich die Politik in immer neuen Vorschriften und Eingriffen in die Wirtschaft, die sie dann mit neuen Vorschriften und Eingriffen wieder korrigieren müsse und so weiter. Kooths betonte, die deutsche Wirtschaft brauche eine Zeitenwende, damit sie wieder auf die Beine komme.

Konkret schlug der Ökonom einen Abbau von Vorschriften, Subventionen sowie Steuern und Abgaben vor. So müsse es wieder mehr Freiräume für Marktkräfte durch Anreize für mehr Leistung geben.

