Nach einem Treffen in Essen sagte die Vorsitzende der Konferenz, Schäffer, Integration brauche verlässliche Strukturen, klare politische Rahmenbedingungen und langfristige Perspektiven. Die nordrhein-westfälische Ressorchefin Schäffer sagte, ohne ausreichende Sprachkenntnisse bleibe der Zugang zu Bildung, zum Arbeitsmarkt oder zu gesellschaftlicher Teilhabe oft verschlossen.
Die Kurse richten sich an Menschen, die keine oder nur geringe Deutschkenntnisse haben. Das Bundesinnenministerium will Geflüchtete mit dauerhafter Bleibeperspektive bei der Teilnahme bevorzugen. Hintergrund sind auch Einsparungen.
Diese Nachricht wurde am 23.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.