Interessenpolitik Nationalismus im Herzen Europas

Egal welche politischen Eskapaden in Europa man zurzeit betrachtet: Es wirkt, als reife der Nationalismus wieder heran. Wo mündet nationale Interessenpolitik in riskante Alleingänge? Gehört auch der Vorstoß der Bundesregierung in Sachen Nord Stream 2 dazu?

Moderation: Sebastian Engelbrecht

