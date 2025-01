Syrien Übergangspräsident al-Scharaa gibt sich weiter gemäßigt. (IMAGO / ABACAPRESS / DIA Images / ABACA)

Zur Vorbereitung werde in den nächsten Tagen ein Komitee eingerichtet, sagte er in seiner ersten Rede an die Nation. Al-Scharaa war am Mittwoch von der Übergangsregierung zum Präsidenten ernannt worden. Zudem beschlossen die seit dem Sturz von Machthaber Assad herrschenden Islamisten die Auflösung des Parlaments und setzten die Verfassung von 2012 vorerst außer Kraft.

Assad war Anfang Dezember von Kämpfern unter Führung der islamistischen HTS-Miliz gestürzt worden. Damit endete die Herrschaft der Assad-Familie, die 1971 begann. Die Übergangsregierung tritt gemäßigt auf und dringt auf die Aufhebung der internationalen Sanktionen gegen Syrien.

