Usbekistan

In der Stadt Samarkand beraten die 185 Vertragsstaaten des Washingtoner Artenschutzübereinkommens zwei Wochen lang über Regeln für den Handel gefährdeter Tier- und Pflanzenarten. Anträge betreffen unter anderem den Handel mit Elfenbein, Nashörnern und ihrem Horn sowie Giraffen. Die deutsche Delegation fordert, dass der Handel mit sämtlichen Aal-Arten eingeschrönkt wird. In einem Antrag mehrerer Länder wird zudem gefordert, auch Frösche in den Artenschutz aufzunehmen. Laut der Organisation "Pro Wildlife" ist die EU der weltweit größte Importeur von Froschschenkeln.

Durch das Washingtoner Artenschutzübereinkommen ist bislang der Handel mit mehr als 40.000 Tier- und Pflanzenarten beschränkt oder verboten worden.

