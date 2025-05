Konflikt zwischen Atommächten

Indischer Raketenangriff auf Pakistan (Sajjad/XinHua/dpa)

US-Außenminister Rubio telefonierte mit dem pakistanischen Ministerpräsidenten Sharif und betonte die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit zwischen Indien und Pakistan, wie Sharifs Büro mitteilte. Auch die EU-Außenbeauftragte Kallas appellierte an beide Staaten, ihre Kommunikationskanäle offenzuhalten. Irans Außenminister Araghtschi führte nach einem Besuch in Pakistan weitere Vermittlungsgespräche in Neu-Delhi: Er traf seinen indischen Kollegen Jaishankar, wie iranische Staatsmedien berichteten.

Indien und Pakistan setzten ihre gegenseitigen Angriffe fort. Nach indischen Angaben gab es pakistanische Angriffe mit Drohnen und Raketen auf militärische Ziele. Pakistan meldete den Abschuss von 29 indischen Drohnen. Die Zahl der Todesopfer stieg auf mindestens 47.

