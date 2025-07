Diogo Jota, der beim FC Liverpool spielte, ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Mickael Chavet)

Der britische Premier Starmer erklärte, Millionen Liverpool-Fans, aber auch Fußballfans und Nicht-Fans seien schockiert. Ähnlich äußerte sich Portugals Regierungschef Montenegro. Jotas Verein teilte mit, man sei am Boden zerstört. Auch Nationalmannschaftskollege Cristiano Ronaldo zeigte sich konsterniert. Jotas ehemaliger Trainer Jürgen Klopp meinte, dies sei ein Moment, in dem er kämpfe. Es müsse ein größeres Ziel geben, aber er könne es nicht sehen. Bei der Europameisterschaft der Frauen gab es am Abend eine Schweigeminute für Diogo Jota.

Der 28-Jährige und sein 3 Jahre jüngerer Bruder hatten in Spanien einen Verkehrsunfall, nachdem vermutlich ein Reifen geplatzt war. Vor kurzem erst hatte er die englische Meisterschaft und die Nations League gewonnen. Diogo Jota hinterlässt Frau und drei Kinder.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.