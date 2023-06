Entscheidung des ISU-Councils: Internationale Wettkämpfe erstmal weiter ohne Russland und Belarus (Archivbild). (picture alliance/dpa/Sputnik / Alexander Vilf)

Diese Entscheidung traf der ISU-Council in Lausanne, wie der Sport-Informations-Dienst berichtet. Demnach heißt es in einer offiziellen Mitteilung, man werde die Lage in der Ukraine weiterhin beobachten.

Das Internationale Olympische Komitee hatte im März den internationalen Fachverbänden empfohlen, russische und belarussische Athleten unter strikten Auflagen wieder zuzulassen.

