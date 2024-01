Immer mehr schwere Autos

SUV sind schwerer, vebrauchen mehr Treibstoff und stoßen demnach auch mehr Treibhausgase aus. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Michael Probst)

Staaten sollten Kunden vom Kauf eines solchen Stadtgeländewagens abraten und regulierend eingreifen, sagte Birol der französischen Zeitung "Les Echos". Das könne in Form einer höheren Besteuerung oder höherer Parkgebühren geschehen.

Nach Angaben der Internationalen Energieagentur haben SUV im vergangenen Jahr fast die Hälfte der weltweiten Neuwagenverkäufe ausgemacht. In Europa hätten sie die 50 Prozent-Marke sogar überschritten. Dabei würden die großen Autos im Schnitt 20 Prozent mehr Kohlendioxid ausstoßen als Limousinen.

Am kommenden Sonntag steht in Paris eine Bürgerbefragung zu dem Thema an. Die Stadtverwaltung plant, für SUV dreimal so hohe Parkgebühren wie für gewöhnliche Autos zu verlangen. Im Zentrum der Stadt läge die Parkgebühr für die Fahrzeuge dann bei 18 Euro pro Stunde.

