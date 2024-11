Klimawandel

Die internationale Energieagentur fordert einen entschiedeneren Ausbau Erneuerbarer Energien. (picture alliance / Joker / Paul Eckenroth)

Die Investitionen in Solar- und Windenergie, in Stromnetze und Energieeffizienz müssten nach ihren Berechnungen bis 2030 auf rund 31 Billionen US-Dollar erhöht werden. Das sind umgerechnet rund 29 Billionen Euro. Andernfalls könne das angestrebte 1,5-Grad-Ziel für die Erderwärmung aus dem Pariser Klimaabkommen nicht eingehalten werden, heißt es in einem neuen Bericht, der zu Beginn der Weltklimakonferenz in Baku veröffentlicht wurde.

Bislang gilt für die Finanzierung von Klimaschutz und Klimaanpassung eine Zusage der reichen Industrieländer von mindestens 100 Milliarden Dollar pro Jahr. Entwicklungsstaaten und Umweltorganisationen erwarten jedoch mindestens zehnmal mehr. Doch auch das würde nach Irena-Angaben bei weitem nicht ausreichen.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.