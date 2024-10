Ausgetrockneter Boden mit Rissen (picture alliance / NurPhoto / Alvaro Fuente)

In vielen Regionen gefährdeten Hitzewellen, Stürme und Überflutungen eine zuverlässige Versorgung, heißt es in dem in Paris vorgelegten sogennanten Weltenergieausblick. Beim Ausbau erneuerbarer Energien sieht die Behörde weiterhin erheblichen Handlungsbedarf. Zwar wachse dieser Bereich inzwischen in einer nie dagewesenen Geschwindigkeit, ebenso stark wachse aber auch der weltweite Energiebedarf.

Die Internationale Energieagentur erwartet, dass bis 2030 mehr als die Hälfte des weltweiten Stroms aus emissionsarmen Quellen erzeugt wird. Die Nachfrage nach fossilen Brennstoffen wie Kohle, Öl und Gas soll dem Bericht zufolge bis zum Ende dieses Jahrzehnts ihren Höhepunkt erreichen.

