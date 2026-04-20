Europol: 45 mutmaßlich verschleppte ukrainische Kinder aufgespürt (Jerry Lampen/anp/dpa)

Wie Europol in Den Haag mitteilte, wurden die Mädchen und Jungen vermutlich gewaltsam in die besetzten Gebiete der Ukraine, nach Russland oder Belarus verschleppt. Die Experten haben online in digitalen Quellen und mit Gesichtserkennung nach ihnen gesucht. Die Informationen seien nun den ukrainischen Behörden übergeben worden. Seit Beginn des Krieges wurden laut Europol schätzungsweise fast 20.000 Kinder verschleppt. Der Internationale Strafgerichtshof hat deshalb unter anderem gegen Kremlchef Putin Haftbefehl erlassen.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.