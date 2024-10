Cyberkriminalität

Wie die EU-Agentur für Zusammenarbeit in Strafsachen, Eurojust , in Den Haag mitteilte, handelt es sich um Plattformen für Schadsoftware, die zum Diebstahl persönlicher Daten genutzt wurden. Die Programme liefen demnach auf mehr als 1.200 Servern. An der Aktion zur Abschaltung der Software beteiligten sich unter anderem die Niederlande, die USA, Belgien, Portugal, Großbritannien und Australien. In den Vereinigten Staaten wurde Anklage gegen mehrere mutmaßliche Täter erhoben; in Belgien wurden zwei Personen festgenommen.