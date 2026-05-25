Sipri-Institut

Blauhelmsoldaten im Einsatz (AFP / Glody Murhabazi)

Das geht aus einem Bericht des Friedensforschungsinstituts Sipri hervor. Demnach waren Ende 2025 knapp 79.000 Soldaten und zivile Hilfskräfte an weltweiten Einsätzen beteiligt. Allein in den vergangenen zehn Jahren habe sich die Zahl nahezu halbiert. Dabei seien die internationalen Krisen und Friedensmissionen nicht weniger geworden, sondern es werde nur weniger Geld von den Geberländern bereitgestellt, kritisiert das in Stockholm ansässige Friedensforschungsinstitut. Dies gehe nicht zuletzt auf Kürzungen der USA zurück. Eine weitere Ursache für den Personalrückgang seien Blockaden der Vetomächte im UNO-Sicherheitsrat.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.