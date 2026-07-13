884 Millionen Euro sollen für den Gazastreifen für Wiederaufbau zur Verfügung gestellt werden. (AFP / OMAR AL-QATTAA)

Damit die Mittel aus diesem ersten Paket bei den Menschen ankommen könnten, brauche es jetzt die Voraussetzungen vor Ort, sagte die EU-Kommissarin für das Mittelmeer, Suica, am Rande einer Geberkonferenz für die palästinensischen Gebiete in Brüssel. Als wichtige frühe Wiederaufbauprojekte wurden dabei die Wasserversorgung und die Abfallwirtschaft im Gaza-Streifen genannt.

Der deutsche Außenminister Wadephul sagte am Rande des Treffens, er stehe möglichen EU-Sanktionen wegen der Ausweitung israelischer Siedlungen im Westjordanland nach wie vor zurückhaltend gegenüber. Stattdessen setze er auf, so wörtlich, "effektive Gespräche" mit der israelischen Regierung. In den EU-Staaten gibt es unterschiedliche Positionen zu Sanktionen gegen Israel. Zu den Befürwortern gehören unter anderem Frankreich, Spanien, Belgien und Schweden.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.