884 Millionen Euro sollen für den Gazastreifen für Wiederaufbau zur Verfügung gestellt werden. (AFP / OMAR AL-QATTAA)

Damit die Mittel aus diesem ersten Paket bei den Menschen ankommen könnten, brauche es jetzt die Voraussetzungen vor Ort, sagte die EU-Kommissarin für das Mittelmeer, Suica, am Rande einer Geberkonferenz für die palästinensischen Gebiete in Brüssel. Als wichtige frühe Wiederaufbauprojekte wurden dabei die Wasserversorgung und die Abfallwirtschaft im Gaza-Streifen genannt. Deutschland will sich mit rund 66 Millionen Euro an der Initiative beteiligen. Suica appellierte an Israel, finanzielle Einschränkungen für palästinensische Organisationen aufzuheben und den Zugang humanitärer Hilfe zu verbessern.

Der deutsche Außenminister Wadephul sagte am Rande des Treffens, er stehe möglichen EU-Sanktionen wegen der Ausweitung israelischer Siedlungen im Westjordanland nach wie vor zurückhaltend gegenüber. Stattdessen setze er auf, so wörtlich, "effektive Gespräche" mit der israelischen Regierung. In den EU-Staaten gibt es unterschiedliche Positionen zu Sanktionen gegen Israel. Zu den Befürwortern gehören unter anderem Frankreich, Spanien, Belgien und Schweden.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.