Israelische Luftangriffe auf die libanesische Hauptstadt Beirut (Archivbild) (Hussein Malla/AP/dpa)

Bei dem von Frankreich initiierten Treffen soll es um Unterstützung für die notleidende Bevölkerung sowie den Aufbau eines funktionierenden Staatswesens gehen, teilte das Außenministerium in Paris mit. An der Konferenz werden demnach Vertreter aus 70 Ländern sowie von zahlreichen Organisationen erwartet. Für Deutschland nimmt Außenministerin Baerbock teil.

Bundeskanzler Scholz sagte der libanesischen Regierung weitere Finanzhilfen zu. Wie Regierungssprecher Hebestreit mitteilte, kündigte Scholz in einem Telefonat mit Regierungschef Mikati zusätzliche Mittel in Höhe von 60 Millionen Euro zur Unterstützung der Bevölkerung an.

In den vergangenen Wochen hatte die israelische Armee ihre Luftangriffe auf Ziele der Hisbollah-Miliz im Libanon deutlich verstärkt. Allein gestern Abend gab es 17 Angriffe auf südliche Vororte von Beirut. Dabei wurde nach libanesischen Angaben ein Mensch getötet. Fünf seien verletzt und sechs Gebäude zerstört worden.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.