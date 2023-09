Krisenstaat Haiti

Menschen verlassen mit ihren Habseligkeiten die von Bandengewalt geprägten Stadtviertel von Haitis Hauptstadt Port-au-Prince. (AFP / RICHARD PIERRIN)

Bis zu zwölf Länder hätten konkrete Angebote für solch eine Mission gemacht, sagte die stellvertretende US-Außenministerin Nuland nach einem Ministertreffen am Rande der UNO-Generalversammlung in New York, ohne Einzelheiten zu nennen. Zuvor hatte Kenia seine Bereitschaft erklärt, eine multinationale Einheit mit 1.000 Sicherheitskräften für den von Gewalt erschütterten Karibikstaat anzuführen. Die US-Regierung stellte eine finanzielle Unterstützung von 100 Millionen Dollar in Aussicht. Zuvor hatte Haitis Regierungschef Henry um die Entsendung einer Truppe gebeten.

Haiti leidet seit Jahren unter einer humanitären Krise, zu der neben Bandengewalt auch politische Instabilität und wirtschaftliche Stagnation beitragen.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.